Andrea Bosco: Juve con mille problemi...siamo alle comiche

La cosa comica è in quanti si affannino a spiegare i motivi della “crisi” della Juventus. La stagione è cominciata con due vittorie.

Non è che manchino i problemi: ci sono. Ma sono problemi che le altre 19 società, concorrenti della Juventus, firmerebbero per avere .

Il pregiudizio è forte.

Si spiega che De Ligt è stato pagato troppo per il suo valore.

Che la Juventus è un bordello con troppi giocatori in rosa.

Che Sarri non ha l'esperienza per gestire uno spogliatoio come quello della Juventus .

Che l'infortunio di Chiellini farà prendere a Madama un mare di gol.

Che il suo mercato è nulla in confronto a quello scintillante dell'Inter.

Ti spiegano che la Juventus ha avuto giornate nere (è vero) in Borsa .

Che chiuderà il suo bilancio in rosso (vero anche questo) di circa 40 milioni.

Che Agnelli (che voleva la riconferma di Allegri), non dovessero le cose andare bene tirerà il collo a Paratici.

Su De Ligt, neppure vale commentare: l'invidia è una brutta bestia.

E' vero che Sarri lo hanno voluto Nedved e Paratici. Anche se Paratici, avrebbe voluto soprattutto il ritorno di Conte .

Ed è vero che, dovessero le cose andare male, Agnelli presenterebbe il conto. Immagino anche a se stesso .

Sarri deve avere il tempo per lavorare. Personalmente non mi intriga una Juventus stile Napoli di Sarri. Mi intriga la Juventus (di Sarri) dei primi 60 minuti contro i partenopei una settimana fa.

Se il mercato della Juventus sarà stato ottimo o deficitario lo stabilirà l'andamento della stagione .

Il rosso di bilancio non porterà la Juventus in regime di sanzione del fair play finanziario.

La Borsa è stazionata nelle ultime settimane anche in negativo. Ma ci si dimentica che dall'inizio della stagione il titolo si è apprezzato del 34 % .

Sulla questione esuberi non è che Paratici non sappia vendere. E' che dalla Juventus si muovono solo per il Real, il Barcellona e il Liverpool. Le altre, tutte le altre, per quanto possa risultare incredibile, hanno un fascino minore.

E quindi non è così strano che Dybala rifiuti United, Tottenham e Psg. Che Higuain faccia la stessa cosa con la Roma .

Quanto a Bernardeschi al Barcellona ne ho sentite di più divertenti.

Sull' Emre Can "furioso“, la comunicazione è stata certamente imperfetta . Capisco la delusione del giocatore per l'esclusione dalla lista Champions, ma Sarri un paio doveva escluderne.

Io avrei escluso Rabiot: per quanto ha prodotto finora.

Pare abbia inciso anche il rifiuto di Can di trasferirsi al Psg . La verità è che tre giocatori, Matuidi, Khedira e Higuain hanno sorpreso Sarri, al pari di Costa. Si sono ripresi la Juve. Ora si attende Dybala. Si attende Bernardeschi. Si attende Ramsey giocatore che se ritroverà la condizione fisica farà innamorare i tifosi della Juve.

Per il resto, pochi considerano che l'impatto di Cristiano Ronaldo ( dal punto di vista mediatico, pubblicitario del markenting e del merchandise, delle sponsorizzazioni) è stato devastante.

Il fatturato della Juve è in crescita e crescerà ancora. Grazie al J Center: l'albergo ha già registrato il tutto esaurito.

Il Museo (che ospita in questi giorni la mostra dedicata al Grande Gaetano Scirea) ha fatto numeri pazzeschi. La Juventus ha chiesto di giocare frequentemente al sabato per poter essere vista, televisivamente, in Oriente. Dove diventerà sempre più popolare (e commercialmente importante) grazie all'acquisto del nordcoreano Han .

Se i problemi sono questi: avanti così, a mio parere, fino a fine stagione.