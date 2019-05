Andrea Bosco: Juve, il mercato che farei

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non so chi sarà venduto e chi arriverà. Faccio alcune modeste considerazioni. Rabiot (anche a parametro zero) non sembra il giusto profilo per velocizzare il centrocampo della Juve. Non sembra Icardi il centravanti ideale per “assistere” i movimenti di Ronaldo. Non sembra Chiesa un esterno d'attacco di livello europeo. Buoni giocatori che non cambierebbero la Juve. Forse il solo Icardi: si convincesse a fare il Benzema.

Cosa farei io che non ho la cassa di Paratici e neppure la sua competenza?

Io mi giocherei la camicia su De Ligt. Persino dovesse costarmi Kean. Serve De Ligt: perché Chiellini (superlativo) ormai fa un terzo di gare in stagione . E va dosato. Poi prenderei un secondo difensore buono per la rosa. Mi avanzano dei quattrini? Blocco a qualsiasi costo (magari lasciandolo un anno e persino due a Brescia ) Tonali. Mi resta il problema del centrocampo. Probabilmente mi esce Khedira ma mi arriva Ramsey. Mi faccio il segno della croce alla voce infortuni, consapevole che comunque l'ex Arsenal da solo non basta . E visto che Pogba è complicatissimo. Che Ndombelè deve mangiare molta biada per diventare simile al Polpo. Che su Van de Beek è forte il Napoli, presento una offerta irrinunciabile per Zaniolo. Pretendendo da Allegri che lo faccia giocare mezz'ala. E soprattutto che lo faccia giocare.

Ne devo vendere alcuni perché gli acquisti devo finanziarli. E perché gente come Dybala, con la conferma di Allegri, è meglio venga ceduta. Neppure minacciandomi con la Vergine di Norimberga, Allegri potrebbe convincermi che Dybala è un potenziale (grande) centrocampista