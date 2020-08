Andrea Pirlo-Juve ha già fatto il giro del mondo: #Pirlo secondo trending topic globale su Twitter

vedi letture

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. La notizia ha già fatto il giro del mondo e, non a caso, l'hashtag #Pirlo in questi minuti è il secondo trending topic globale su Twitter. Tutto questo, nonostante i bianconeri non siano impegnati in campo questa sera.