© foto di Federico Gaetano

A margine dell'allenamento odierno della Fiorentina, all'Artemio Franchi, c'era anche l'allenatore Andrea Sottil, padre di Riccardo. FirenzeViola lo ha raggiunto e ascoltato. "Al suo primo anno di serie A sta facendo il suo percorso ed è sempre a disposizione: deve cercare di conquistarsi un posto e migliorare dove serve. Lui vuole restare qua perché è innamorato di Firenze. Per il futuro spero per lui che possa trovare più spazio ma dipende da lui: chi meriterà scenderà in campo con Iachini. La Fiorentina in basso? Mi dispiace ma si riprenderà perché ha tutti i mezzi tecnici per farlo. Dispiace per Montella ma il nostro mestiere è questo”.