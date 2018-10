Andreazzoli a Pjanic: "Ha imparato a vincere ma resta un esteta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, ora tecnico dell'Empoli che sfiderà la Juventus in campionato, è stato anche vice della Roma dove militava Miralem Pjanic. L'allenatore azzurro ha risposto ad alcune dichiarazioni sul pragmatismo del bosniaco. "Ha detto che giocar bene e non vincere è tempo perso? Ovviamente è pragmatico perché nel calcio conta i risultati, ma conosco Miralem e so che è un esteta. Gli piace il bello, probabilmente ora ha imparato a vincere e quindi ama di più tutto quello che porta alla vittoria”.