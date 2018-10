Andreazzoli: "Abbiamo fatto il massimo, sprecato tanto nel primo tempo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta subita contro la Roma, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Cosa puoi fare quando ti si presentano N'Zonzi, Fazio e Dzeko e il più piccolo è Manolas o De Rossi, diventa un problema, chi ha i centimetri è in vantaggio. Quello che potevamo fare, abbiamo cercato di farlo e lo abbiamo fatto, nel primo tempo ci sono state le opportunità per far male più del secondo tempo. Siamo stati bravi anche nel secondo tempo per un risultato che ci stava stretto, abbiamo cercato di raschiare il barile per rimediare, non è annata, è l'ottavo palo che prendiamo, non cito il rigore, abbiamo avuto occasioni che non abbiamo sfruttato, giocare contro una squadra di questa qualità e fisicità non era semplice, li abbiamo messi in difficoltà, potevamo fare meglio ma ci sono anche gli avversari, mi dispiace non aver colto le occasioni del primo tempo. Sappiamo che per ottenere qualcosa bisogna raddoppiare le energie e tutto ciò che c'è da fare e a volte questo non basta. Come si arriva ai risultati? Il gioco, quella è la strada, noi dobbiamo farci sostenere dal gioco che abbiamo e che possiamo migliorare e migliorerà ma sul gioco dobbiamo poggiare, non possiamo crearci delle paure che devono distoglierci dall'obiettivo che è il gioco".