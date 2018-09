Andreazzoli: "Baratterei il bel calcio con i punti. Il risultato è importante"

© foto di Federico Gaetano

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: "Il DNA di questa società e del nostro presidente è chiaro, noi cerchiamo il gioco, ma sappiamo anche che è importante è il risultato. Noi crediamo che questo arrivi attraverso il bel calcio, ma se mi chiedete di barattarlo coi punti lo faccio perché ci servono. In ogni caso la nostra filosofia è chiara, noi cerchiamo il ‘bello’ utile. Il nostro è un percorso lungo. Non c’è il rischio che subentri frustrazione, siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto. Le difficoltà si possono eliminare con gli atteggiamenti giusti. Il confronto con le immagini e coi numeri ci dà la percezione di ciò che siamo, ma non è ovviamente la stessa cosa che vincere. I risultati servono, anche se adesso cerchiamo di poggiarci sulle certezze che abbiamo".