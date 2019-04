© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il bel gioco o il risultato? Aurelio Andreazzoli non vuole sentire parlare della differenza tra le due cose. In conferenza stampa, il tecnico dell'Empoli ha parlato così della prossima sfida al Napoli: "Se giochi male col Napoli è impossibile vincere, a meno che non si ritirino dal campo. È un modo di dire che non corrisponde a verità, noi dobbiamo fare una prestazione ancora più importante rispetto a quella di domenica scorsa. Ci siamo dati l'obbligo di migliorare, magari di poco, ma di migliorare gara dopo gara. Affrontiamo una squadra che a me piace in modo incredibile per tutto quello che fa. Hanno dimostrato anche due giorni fa di essere in salute".