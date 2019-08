Andreazzoli: "Chiudere mercato a campionato iniziato non una bella idea"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La chiusura del calciomercato a campionato già iniziato ha sempre visto scettici gli allenatori. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, in questa stagione si è tornati alla vecchia prassi, col mercato che chiuderà lunedì 2 settembre alle 22. Una scelta che non convince Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa: "Io credo che far finire il mercato otto giorni dall'inizio del campionato non sia una bella pensata. Non credo sia bene per i calciatori e per gli addetti ai lavori. Se è fatto così penso che a qualcuno converrà ma non mi vede favorevole".