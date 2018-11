Andreazzoli: "Gol CR7? Più bello quello di Caputo. Bennacer il migliore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della gara contro il Napoli, il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, è tornato a parlare anche della gara di sabato scorso contro la Juventus, e sui gol realizzati da Cristiano Ronaldo e Francesco Caputo: "È stato premiato Ronaldo come migliore in campo Ronaldo ma credo che sia stato Bennacer il migliore, senza alcun dubbio. Poi è chiaro che incide anche il suo gol, fatto con un tiro forte verso la porta. Ci si è dimenticati però di quello di Caputo che credo che sia stato molto più bello di quello di Ronaldo, sia come costruzione che come realizzazione. Lui ha mirato verso l'incrocio, CR7 ha tirato forte ma non ha mirato lì. Poi che c'entra, la rete è stata molto bella".