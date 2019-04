© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato anche della vittoria della SPAL contro la Juventus farcita di giovani messa in campo da Allegri: ". È normale che anche io avrei preferito affrontare una squadra di ragazzotti, come Barzagli ha definito la ieri la Juventus, ma non è così. Inoltre per come sono fatto, tendo concentrarmi su ciò che posso fare io e non sugli altri; io devo occuparmi di quello che fa l’Empoli, di quello che dobbiamo fare noi e il nostro avversario