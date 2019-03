© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigilia in casa Empoli, che sfida la Juventus di Max Allegri. Aurelio Andreazzoli, tecnico dei toscani, in conferenza ha detto: "Sarà la prima di undici partite che ci dovranno vedere alla ricerca dei tre punti. Abbiamo rispetto e sappiamo chi affrontiamo, ma giochiamo per vincere. E ci inorgoglisce il fatto di affrontare una delle squadre più forti al mondo. Scenderemo in campo con loro e con tutte le altre per fare punti. Ronaldo fuori? Hanno tante variabili e la sua assenza sarà ininfluente: all'andata ha spostato gli equilibri, ma con tutte le alternative che hanno non sarà un problema. Napoli? Due avversarie così forti una dopo l'altra non vuol dire nulla. Mi dispiace solo dover tornare in campo già mercoledì, abbiamo delle cose da sistemare e avrei preferito avere una settimana piena per prepararla. Il 3-5-2? Ho in mente di mettere la squadre nelle condizioni di dare il meglio: devo ringraziare i ragazzi per quel che hanno fatto già col Frosinone. Basta il nome della Juventus per capire che tipo di partita dobbiamo affrontare. Per fermarli ci sono tante componenti: arroccarsi in difesa può non essere una scelta, ma a volte sono loro che ti ci obbligano. L'ideale sarebbe non farlo, ma non c'è solo quello".