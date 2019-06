Andreazzoli: "Retrocessione con l'Empoli una sofferenza, anche se..."

Il nuovo tecnico del Genoa, Aurelio Andreazzoli, si è presentato quest'oggi in conferenza stampa tornando a parlare anche della retrocessione dell'Empoli avvenuta nell'ultima partita di campionato: "E' stata una sofferenza la retrocessione. Chiaramente è stata subita in una condizione che poi è ideale per uno che fa il lavoro che faccio io. Quando riesci ad uscire da uno stadio come San Siro e hai l'applauso del tuo pubblico e degli avversari è sempre una retrocessione ma degna. Poi è arrivato l'interesse di questa società che mi ha dato la possibilità di tornare un po' indietro nel tempo. Sono stato qua quasi mezzo secolo fa, ho dormito a Villa Rostan un anno e ricordo le prime volte che sono andato al Ferraris, ricordo la tifoseria. Ho avuto la possibilità in questi giorni di confrontarmi con i miei ex compagni e loro hanno le stesse sensazioni che ho avuto io".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!