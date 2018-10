Andreazzoli ritrova la Roma: "Derby perso? Non solo colpa mia"

© foto di Federico Gaetano

Aurelio Andreazzoli ritrova la Roma. Il tecnico dell'Empoli, che ha iniziato ad allenare proprio sulla panchina giallorossa, ne ha parlato a Sky, ricordando i suoi anni a Trigoria: "Sono stato benissimo, la società mi ha dato l'esperienza di vivere esperienze importanti e mi ha trattato sempre coi guanti".

Avventura conclusa col derby perso in finale di Coppa Italia. Non solo per demeriti suoi?

"Io credo che se fossero stati solo demeriti miei sarei stato troppo importante e quindi sarei stato irrinunciabile, invece poi si è rinunciato alla mia presenza e significa probabilmente che i calciatori che hanno partecipato a quella gara erano molto più importanti di me".

Come arriva l'Empoli?

"Vivono un periodo felicissimo, è un gruppo di calciatori top. Noi non siamo in depressione perché sappiamo quello che possiamo fare e quello che abbiamo fatto, non ci accontentiamo perché sappiamo che ci servono punti per la salvezza e che ne abbiamo fatti pochi finora".