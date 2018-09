Andreazzoli su De Zerbi: "Quello che propone è chiaro, complimenti a lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, ha parlato anche di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo prossimo avversario dei toscani: "Parlo volentieri del mio collega, ma lo avevo fatto anche l’anno scorso. Ho sempre fatto riferimento a lui, quello che sta proponendo è chiarissimo. Gli faccio i complimenti, ho chiesto a un amico comune se mi faceva sapere il modulo che avrebbe usato per sdrammatizzare un po’. Non so che gara verrà fuori con lui, me la immagino aperta. Io a lui avrei detto come giocavo, ma visto che lui non ha voluto farlo non lo faccio nemmeno io. Potremmo usare anche i due trequartisti, ma l’avversario è diverso e quindi le considerazioni non sono le stesse. Dobbiamo considerare questo, ma anche quello che abbiamo visto con la Lazio”.