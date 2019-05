© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sugli infortuni in vista della gara con la Sampdoria: "Dell'Orco è a disposizione, si è allenato con noi. Caputo ha fastidio a un dito, abbiamo fatto di tutto. Verificheremo se potrà farcela o no, ma c’è possibilità che non ci sia. Ci dispiacerebbe, ma giocheremo lo stesso". Lo riporta EmpoliChannel.it.

