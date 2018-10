Andrezzoli: "CR7 spettacolare ma ha due braccia e due gambe anche lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi, riportata dai colleghi di EmpoliChannel.it, Aurelio Andreazzoli ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. "Se Allegri avesse fatto turn-over lo avremmo limitato, altrimenti sappiamo tutti a cosa andiamo incontro. Sarà uno spettacolo vederlo all’opera, ma ha due gambe e due braccia come tutti i miei giocatori. Ci mettiamo sempre il cuore, ma per una gara di questo tipo vale a maggior ragione. Se fosse necessario ne metteremo di più, sperando che basti. Da questo punto di vista non ho dubbi, ma servirà anche testa. Quando affronti squadre del genere dobbiamo oltrepassare i nostri limiti".