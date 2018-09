Anima albiceleste per il derby della Capitale

© foto di www.imagephotoagency.it

È il talento argentino ad impossessarsi della settimana che accompagna al derby della Capitale. Le difficoltà con polemica della Roma da una parte, il cammino della Lazio in linea con le aspettative dall’altra. Scenari contrapposti e suscettibili di cambiamento, infiammati però dalle giocate di due talenti in salsa albiceleste che hanno contribuito a rasserenare gli animi giallorossi su un versante, e scatenare quelli biancocelesti sull’altro. El Tucu Correa ha firmato la vittoria della Lazio con una giocata di altissima scuola, giustificando l’investimento di Tare e Lotito nel corso della passata estate e arricchendo i sogni dei suoi sostenitori e di Simone Inzaghi. Per la Roma una delle note più positive è arrivata da uno dei giocatori che fa del suo talento una vera e propria forma d’arte. Il gol del Flaco Pastore è un inno all’eleganza, peraltro recidivo dopo quello di iniziò stagione. Un gesto che mette in un angolo le difficoltà e strappa applausi agli scettici come ai sostenitori più appassionati. Un’unione che rappresenta per la Roma l’unico viatico possibile per ritrovare la bussola in vista del Derby della Capitale. Con un Correa in più come avversario.