Annullare Francia-Turchia? Il Governo francese: "Può farlo solo l'UEFA"

"La Francia è fermamente contraria all'offensiva unilaterale della Turchia nella Siria Nordorientale". Nella giornata di sabato, la Francia con una dichiarazione congiunta del Ministro degli Affari Esteri e del Ministro delle Forze Armate ha pubblicamente espresso la sua contrarietà alla guerra innescata da Erdogan.

Dichiarazioni politiche che si intrecciato al calcio giocato perché questa sera a Parigi, presso lo Stade de France, andrà in scena proprio la sfida tra Francia e Turchia valida per la qualificazione a Euro 2020. Una gara che in molti tra i politici francesi e non solo hanno chiesto di annullare. Sul tema, la stesso Governo francese s'è affrettato a far sapere che: "La decisione di un annullamento spetta esclusivamente alla UEFA".