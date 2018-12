Ansaldi e Belotti ribaltano il Genoa nel recupero: Torino avanti 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allo scadere del primo tempo il Torino trova un pareggio insperato contro il Genoa. Il gol porta firma dell'ex Cristian Ansaldi, che scaraventa in rete da fuori area dopo una caparbia azione. Nel secondo dei due minuti di recupero i granata ribaltano addirittura il punteggio: Iago Falque viene steso da Sandro all'interno dell'area, per Mariani non ci sono dubbi: rigore, Belotti è freddo e consegna il vantaggio ai suoi.