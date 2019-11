© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime da casa Juventus, riportate da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La tegola riguarda Alex Sandro che si è fatto male contro l'Argentina. Mercoledì il giocatore rientrerà in Italia, Sarri spera di non dovrne fare a meno a lungo perché è uno dei suoi capisaldi. Spera che non ci siano lesioni, dunque, così come per Miralem Pjanic per il quale si tratta solo di un affaticamento all'adduttore. Non sarà scontato vederlo contro l'Atalanta, entrambi a prescindere dovrebbero riposare per la gara di Bergamo.