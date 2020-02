Ansia Lulic: ora il recupero di Lukaku diventa necessario

Fonte: Dall'inviato a Roma

L’allarme rosso l’ha lanciato direttamente Simone Inzaghi nella conferenza prima del Parma: “Lulic non ci sarà. Da un mese si trascina questo problema ed è costretto a fermarsi. Oggi (sabato, ndr) camminava a malapena, la caviglia sembrava tutto tranne che una caviglia”. Poi sul suo possibile recupero per l’Inter: “Mi sembra difficile al momento ma lui ha fatto tanti sacrifici per la Lazio”. Tradotto: percentuali bassissime, servirà forzare tanto e un mezzo miracolo clinico per rivederlo domenica nel big match dell’Olimpico. Che vale tanto, tantissimo: perché l’Inter è al comando della classifica insieme alla Juventus, a soltanto una lunghezza di distanza dalla Lazio seconda. La gara dell’andata è l’ultima sconfitta in campionato per il gruppo biancoceleste, che come a San Siro lo scorso settembre potrebbe rinunciare al proprio il capitano. E la sua - se confermata - è un’assenza che preoccupa, perché dietro di lui al momento nessuno dà garanzie piene. Jony, molto positivo a Parma, è un giocatore tecnico e offensivo, ma poco fisico e ordinato tatticamente. In partite in cui la Lazio deve avere il possesso è perfetto, ma quando si affrontano squadre forti, anche fisicamente, può andare in apprensione. Nella gara d'andata sopracitata è andato in difficoltà a reggere l’urto muscolare della squadra di Conte, che ha vinto con un gol di testa di D'Ambrosio, bravo ad approfittare di una lettura errata dello spagnolo.

In realtà nella rosa della Lazio c’è un altro quinto di sinistra che potrebbe garantire corsa e atletismo: Jordan Lukaku. In vista della possibile assenza prolungata del bosniaco, il recupero del belga diventerebbe quasi vitale. Quest’anno ha giocato soltanto pochi minuti, 70', e a Firenze ha messo la firma sul successo con l’assist finale decisivo per il colpo di testa di Immobile. Dal 24 novembre (contro il Sassuolo) non è più sceso in campo perché a dicembre ha subito un intervento di artroscopia al ginocchio, dove in passato ha avuto molti problemi che gli hanno impedito di trovare continuità. Nell'ultimo mese ha svolto la riabilitazione completa e gradualmente è stato reinserito in gruppo. Inzaghi ci punta, l’ha sempre dimostrato. Riaverlo a completo regime sarà determinante per il finale di stagione, non solo nel breve termine perché ha un'accelerazione non comune: quando entra a partita in corso, con gli avversari stanchi, diventa imprendibile. Intanto oggi la squadra tornerà ad allenarsi a Formello dopo il giorno di riposo. Lulic non scenderà in campo ma continuerà le cure necessarie con lo staff medico che proverà a tutti i costi a rimetterlo in piedi per domenica. Se non dovesse farcela, spazio a Jony con Lukaku come possibile jolly da pescare dal mazzo.