Ansia Milan per Ibra: oggi i test, non sembra interessato il tendine d'Achille. Ma stagione a rischio

Paura e ansia per il Milan, che aspetta il responso sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Ieri, infatti, l’attaccante svedese ha interrotto l’allenamento per un forte dolore al polpaccio e oggi si sottoporrà agli esami medici volti a capire l’entità dell’infortunio. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport non sembra interessato il tendine d’Achille, ma il ritorno in campo per completare la stagione sarà comunque un percorso a ostacoli: nella migliore delle ipotesi (stiramento) lo stop andrebbe dai 10 ai 30 giorni, con uno strappo i tempi di recupero si allungherebbero fino a 60. E il Milan trema perché è a rischio la stagione del suo fuoriclasse.