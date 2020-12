Ansu Fati: "Battere i record una sensazione unica. Essere al fianco di Messi è un sogno"

E' Ansu Fati uno dei protagonisti del Golden Boy 2020, istituito come sempre da Tuttosport. Il giovanissimo talento del Barcellona, collegato in diretta video con il palco OGR, vince il premio "Best European Player U21": "Era un sogno che avevo sin da bambino questo premio. Per tutti i giocatori l’obiettivo è raggiungere i trofei e ricevere premi individuali e di squadra. Faccio le congratulazioni a Haaland che ha vinto il Golden Boy”.

Sui record battuti: “È una sensazione unica. Soprattutto da così giovani difficilmente uno si immagina di fare queste grandi esperienze in un club come il Barcellona. Bisogna comunque continuare a lavorare per guadagnarsi il posto”.

Su giocare e allenarsi con Messi: “Essere al fianco di Leo è un sogno. Quando ero piccolo lo guardavo in tv… Lo ringrazio perché mi dà ottimi consigli e mi appoggia. Non posso che ringraziarlo per quello che fa”.

Sulle sue condizioni: “Vivere le partite da casa è molto più faticoso, soffro tantissimo. Sono ogni giorno più vicino al rientro e non vedo l’ora”.

Sul sorteggio di Champions: “Il PSG è una grande squadra, però siamo motivati e sicuramente insieme potremo fare una grande prestazione”.