Diciassette anni, un mese, dieci giorni. Ansu Fati da Bissau, potenziale erede di Lionel Messi al Barcellona, certamente il miglior 2002 in circolazione nel globo calcistico, è adesso il più giovane marcatore della storia della Champions League. Battuto il record precedente di Peter Ofori-Quaye.

WHAT A GOAL BY @ANSUFATI! WHAT A GOAL BY @ANSUFATI! HE HAS NOW BECOME THE YOUNGEST GOALSCORER IN @CHAMPIONSLEAGUE HISTORY! pic.twitter.com/hcYV3kKEgx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 10, 2019