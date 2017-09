Antei saluta il Sassuolo: "Insieme ci siamo fatti conoscere in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio profilo ufficiale su Instagram Luca Antei, difensore appena ceduto dal Sassuolo al Benevento, ha voluto salutare il club neroverde con una lunga lettera: "Chiedo scusa per il ritardo, ma per chi mi conosce sa che non facile per me trovare le parole per descrivere questo momento. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo giorno, ma solo quando arriva ti rendi conto del vuoto che ti lascia dentro. E' stata una scelta difficile e so che non basterà questa lettera per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questa avventura a Sassuolo lunga circa cinque anni. Insieme abbiamo fatto conoscere all'Italia e all'Europa la nostra realtà, prima con la storica promozione in serie A e poi con la partecipazione all'Europa League. A Sassuolo sono arrivato da ragazzo e vado via da uomo. Con queste poche righe volevo comunque ringraziare tutti i tifosi del Sassuolo, il presidente, i miei compagni, mister, dottori, magazzinieri e tutte le persone che ho conosciuto in questa fantastica avventura. Con voi ho raggiunto inoltre i miei obiettivi personali esordendo nella massima categoria; anche per questo non vi dimenticherò mai. Ora inizia per me una nuova avventura al Benevento, dove già dal primo incontro tifosi e società mi hanno accolto con calore ed affetto, con i quali sono sicuro potremo toglierci tantissime soddisfazioni. Grazie di tutto. Luca"