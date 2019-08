© foto di Federico De Luca

"Quando una squadra come l’Inter chiede Biraghi non puoi non valutare l’offerta. Abbiamo deciso di ricostruire intorno a Chiesa e capiamo il suo malumore". Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha motivato così a Rai Sport l'esclusione di Cristiano Biraghi dalla partita di questo pomeriggio contro il Monza, oltre a commentare anche la situazione di Federico Chiesa.