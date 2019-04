Antognoni: "Montella tecnico di spessore. Saluto Pioli che ha lavorato bene"

© foto di Giacomo Morini

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine della presentazione ufficiale di Vincenzo Montella come nuovo allenatore viola: "Saluto Pioli che ha lavorato bene e gli facciamo un grosso in bocca al lupo per il futuro. La scelta di Vincenzo è la dimostrazione che volevamo un tecnico di spessore e con lui vogliamo proseguire il discorso fino a fine stagione e per il futuro fino al 2021. Ci ricordiamo della sua Fiorentina e ci auguriamo che possa ripetersi d'ora in avanti. I tifosi sono un po' in subbuglio però credo che potremo vedere una Fiorentina competitiva con l'arrivo di Vincenzo".