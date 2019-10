Antognoni: "Ribery come CR7, nuovo appeal in A. Vorrei Messi e Modric"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Franck Ribery come Cristiano Ronaldo? "Sì, grazie a loro la Serie A ha ritrovato appeal". Giancarlo Antognoni, club manager e dt della Fiorentina, si è detto stupito dell'impatto del francese su Tuttosport: "Devo dire di sì. Il campione lo conoscevamo, l'uomo no: ha saputo calarsi in un ambiente diverso con umiltà e disponibilità. È un esempio per tutti, ai giovani dà tantissimi consigli".

Chi altri vorrebbe vedere in Italia?

"Messi e Modric".