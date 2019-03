© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Stefano Antonelli, operatore di mercato vicino all'entourage di Marko Rog. Si è parlato delle possibilità di addio al Napoli da parte di Koulibaly a fine stagione e dello stato emotivo di Rog.“Koulibaly via a fine stagione? Non c’entro nulla con le decisioni del Napoli ed il mondo Koulibaly, dico però che se arrivano 150 milioni o anche 130 milioni per un calciatore, non c’è club al mondo disposto a rifiutare questa cifra. Rog si è spostato da Napoli per giocare di più, ma non sta giocando di più ed è evidente che un errore c’è stato. Il Siviglia è un club ambizioso, ha obiettivi importanti e non aspetta un calciatore. E’ vero che nel Napoli avrebbe avuto poco spazio, ma mi aspettavo che giocasse di più. Era meglio probabilmente avere idee chiare dal punto di vista tecnico, il dato certo è che al momento ha giocato poco e credo che restano in azzurro a gennaio avrebbe giocato fatto più o meno gli stessi minuti che ha collezionato al Siviglia”, le sue parole.