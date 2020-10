Antonio Careca, attaccante letale che ha fatto grande il Napoli con Maradona

Antonio de Oliveira Filho all'anagrafe ma per tutti noto come Careca. Una sola esperienza nel calcio europeo, ma che esperienza, in Serie A, con la maglia del Napoli, con un totale di 96 gol in 221 partite che gli hanno permesso di vincere uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA, al fianco di un certo Diego Armando Maradona, per una coppia che i tifosi partenopei non potranno mai dimenticare. Cresciuto nelle giovanili del Guarani ha esordito proprio con quella maglia tra i professionisti, prima di trasferirsi al San Paolo e poi far rotta verso l'Italia nella stagione 1987/88. Sei stagioni con il Napoli, poi l'esperienza in Giappone al Kashiwa Reysol e il ritorno in Brasile, con le maglie di Santos, Campinas e San José. Oltre ai trofei con il Napoli Careca ha vinto anche due volte il campionato Paulista, due quello brasiliano e si è classificato secondo con il Brasile alla Copa America 1983. Oggi Careca compie 60 anni.

Sono nati oggi anche Antonio Di Gennaro, Juan Manuel Vargas, Salvatore Matrecano, Mauricio Pellegrino, Vincenzo Grella, Denilson Gabionetta e Kevin Mirallas.