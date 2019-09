Antonio Conte e le seconde grandi opportunità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte è la storia di nuove mattine. Di avventure dorate che poi trovano ostacoli e inciampi, Carlos Tevez o Alexis Sanchez, entrambi da Manchester. L'Apache aveva smarrito arco, frecce, verve, nonostante i titoli e la gloria. Venne tacciato d'esser bad boy, discontinuo, carismatico ma egoista. Conte decise di chiedergli il distintivo, il cappello e pure la pistola. C'è spazio per un solo sceriffo, in città, ma dietro al suo destriero ce n'è per gregari, scudieri e pure per arcieri. Tevez divenne leader della sua Juventus, in una seconda vita, in una seconda storia, in una seconda giovinezza.

I gregari di Conte Nel fuoco per lui, fuoco per lui. Uomini che da potenziali mestieranti sono diventati simboli e icone, Simone Padoin ed Emanuele Giaccherini, Victor Moses e Kwadwo Asamoah. Ha regalato prime vite o rilanci, parabole dal basso che hanno toccato le stelle. L'Inter di oggi ha scelto giocatori che questo cercano: aria e respiro, trampoli e trampolini, che Conte potrà dar loro se loro daranno l'anima per lui. Romelu Lukaku, su tutti, che all'Inter è ora simbolo ma che a Manchester ha vissuto di scatti e di una fiducia che è mancata fino in fondo da parte del club. Valentino Lazaro, eterna promessa da dieci, da ala, da terzino, ora da fludificamente ma al primo grande appuntamento con la storia. Nicolò Barella e Stefano Sensi, grandi in provincia, alla Prima della Scala, alla Scala. Cristiano Biraghi, azzurro ma mai fino in fondo, che Firenze non rimpiange e che tra necessità e virtù è pronto a diventare un nuovo gregario di Conte.

L'ora di Sanchez Così sarà per Alexis Sanchez, che fu grande, che è stato "il peggior disastro economico e tecnico della Premier League", per dirla coi colleghi che seguono da anni il calcio britannico. A Manchester hanno visto così la sua cessione: una liberazione, a tal punto che, spiegano i colleghi della città britannica, "lo United metterà soldi per il suo ingaggio anche in caso di un altro prestito, il prossimo anno, se all'Inter non dovesse andare". Conte, però, che deve aver di sé la considerazione allo specchio di Salvador Dalì, che è sua forza motrice e vincente, ha una certezza. Se Sanchez cercherà il fuoco, se consegnerà il distintivo allo sceriffo, allora tornerà grande. Con entusiasmo. Voglia. Dedizione. Disciplina. Per una nuova mattina.