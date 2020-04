Antonio Conte sponsor di Cavani all'Inter. L'entourage spinge per la soluzione nerazzurra

In passato, Antonio Conte ha spesso provato a portare nelle sue squadre Edinson Cavani. Successe, scrive la Gazzetta dello Sport, ai tempi della Juve quando il Matador era a Napoli, quindi quando Conte era al Chelsea e l’uruguayano già a Parigi. Pure la scorsa estate, da tecnico interista, Conte si interessò a Cavani quando l’operazione Lukaku non era cosa fatta.

Rinnovato interesse per il Matador - L’entourage di Cavani, si legge, nelle scorse settimane ha fatto una telefonata all’Inter per proporre il giocatore (accostato in passato a Atletico Madrid e Manchester United) che si svincola a fine stagione, anche se una proposta di rinnovo biennale da parte del PSG non è da scartare del tutto. L’Inter aspetta e valuta, anche perché attualmente Cavani guadagna 12,5 milioni all’anno. Decisamente troppi per le casse nerazzurre. Sullo sfondo resta Dries Mertens, una doppia pista che sarà probabilmente anche legata agli addii. Certo, per la rosea, quello di Alexis Sanchez mentre su Lautaro Martinez esiste più di qualche dubbio a riguardo.