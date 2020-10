Antonio Conte sulla gara di Eriksen: "Buonissima partita. Gli ho chiesto di essere più decisivo"

Al termine della sfida pareggiata 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato a Sky Sport della prestazione di Christian Eriksen: "Per me ha fatto una buonissima partita così come tutta la squadra, con impegno e applicazione. Gli abbiamo chiesto di essere più decisivo in fase di possesso, secondo me comunque ha fatto una buona partita come tutti gli altri del resto".

A breve l'intervista completa del tecnico nerazzurro.