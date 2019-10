Antonio Conte vince titoli grazie alla difesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Solitamente Antonio Conte vince gli Scudetti grazie alla difesa. Pochi gol subiti, retroguardia ermetica, costruzione dal basso prendendosi sistematicamente qualche rischio ma che, alla lunga, frutta. Ed è stato strano, contro il Sassuolo, vedere ben tre gol subiti da Handanovic, al di là del fatto che due siano arrivati quando la partita sembrava già in ghiaccio. Invece con il Borussia Dortmund c'è stata una prestazione solida, con Skriniar e Godin sugli scudi, come solitamente accade.

DE VRIJ NUOVO BONUCCI - La sorpresa è però arrivata dall'olandese, vero "centromediano metodista" pur se difensore. Una sorta di ruolo che, alla Juventus, era occupato da Bonucci. Nel football americano sarebbe il quaterback, qui è il regista arretrato. Illuminente il passaggio per Lautaro Martinez nel gol che sblocca la sfida contro i tedeschi. E, in generale, se Brozovic può ricordare il primo Pirlo (con tutti i pregi e i difetti che il croato deve scontare nel parallelismo), de Vrij può essere il secondo pivot, far partire l'azione in verticale in caso di pressing sistematico.

RITORNO GRANITICO - E in effetti, dopo la sbandata del Mapei Stadium, ieri i tiri in porta concessi dall'Inter sono stati "solamente" cinque, il miglior risultato dal 2003-04, da quindici anni a questa parte. Un paio di volte Handanovic ha messo i guantoni per la deviazione decisiva, altre le ondate di Sancho e compagni non sono arrivate nemmeno alla battigia.