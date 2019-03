© foto di Federico De Luca

L’opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di RMC Sport.

Ranieri riuscirà a portare la Roma in Champions?

"Può rimettere in ordine la situazione, conosce bene l'ambiente. Voleva tornare, farebbe tutto per la Roma. Bisogna dire che la squadra è stata anche un po' defraudata contro il Porto, il rigore su Schick c'era. L'arbitro doveva andare almeno al VAR"