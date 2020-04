Antonucci: "La Roma è un sogno. Fonseca mi ha sempre fatto sentire parte del gruppo"

L'attaccante della Roma, ma ora in prestito al Vitoria Setubal, Mirko Antonucci ha parlato della propria esperienza in Portogallo e del suo rapporto con il club giallorosso nel corso di una diretta Instagram: “Sono arrivato qui da infortunato, ho giocato appena tre partite, niente di che. Qui però si vive in modo molto più tranquillo, c'è più allegria. La Roma per me è un sogno, la squadra per cui ho sempre fatto il tifo e l'esordio contro la Sampdoria è il momento più bello della mia carriera finora. L'anno prossimo tornerò in giallorosso e poi vedremo cosa accadrà.- continua Antonucci come riporta Vocegiallorossa.it – Fonseca è un grande allenatore, mi piace il suo gioco e quando sono stato alla Roma mi ha fatto sentire sempre parte del gruppo. Dzeko? È il giocatore più forte con cui abbia mai giocato, mentre Kolarov è uno tosto che ti fa capire quando spagli e ti insegna l'importanza del lavoro. È un esempio per noi giovani”.