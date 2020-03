Aouar dribbla le voci di mercato: "Juventus? In questo momento non riesco a pensare al futuro"

Houssem Aouar, talentoso centrocampista dell'Olympique Lione finito nel mirino (tra le altre) della Juventus, non vuole proprio sentir parlare di mercato. "Al momento non riesco a immaginare nulla che riguardi il mio futuro, penso solo alle prossime settimane col mio club", le parole del francese classe 1998 a TeleFoot. Soltanto finora, in questa stagione Aouar ha realizzato 9 gol e 7 assist in 35 partite.