Aouar: "Onorato dell'interesse della Juventus. Ma ora spero di eliminarla"

Houssem Aouar, trequartista del Lione, risponde alle voci di un interesse della Juventus nei suo confronti. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Sono onorato dalle voci. Ma come ho detto molte volte cerco di non farmi distrarre da queste cose. Davanti a noi abbiamo un finale di stagione importante, possiamo fare qualcosa di eroico per quanto mi riguarda. Siamo in corsa per vincere un trofeo. Possiamo eliminare una grande squadra come la Juventus e possiamo ancora finire tre le prime tre del campionato. Sono concentrato solo su questo al momento".