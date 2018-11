Apollon, Augousti: "Contro la Lazio cercheremo di chiudere al meglio"

Quinta giornata di Europa League per la Lazio, attesa dalla trasferta a Cipro contro l'Apollon Limassol (la qualificazione per i biancocelesti è già arrivata con due turni di anticipo). Queste le parole in conferenza stampa del tecnico dell'Apollon, Sofronis Augousti, riportate da lalaziosiamonoi.it: "In questa Europa League l’obiettivo è stato quello di provare a raccogliere il massimo del punteggio nel nostro gruppo, anche se avevamo davanti tre grandi squadre. Abbiamo fatto lo sforzo di poter prendere qualcosa da ciascuna squadra e sicuramente dobbiamo ringraziare i nostri giocatori. Domani come sempre proveremo a fare qualche punto. Sappiamo che affronteremo una grande squadra come la Lazio e cercheremo di giocare al massimo. Termineremo nel modo migliore possibile le partite in casa. Chi scenderà in campo darà tutto per vincere. Quando si gioca a questo livello e contro squadre italiane la motivazione è sempre al massimo".