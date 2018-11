Apollon-Lazio 1-0 al 45': decide la rovesciata di Faupala

© foto di Federico Gaetano

La splendida rovesciata di Faupala al 31' sta decidendo per ora il match tra Apollon Limassol e Lazio. Primo tempo senza troppi squilli per i biancocelesti, in formazione ampiamente rimaneggiata ma già qualificati per i sedicesimi. Nella ripresa, però, servirà un altro piglio per ribaltare il risultato e cercare di insidiare il primo posto nel girone dell'Eintracht Francoforte.