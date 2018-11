Apollon, Schembri: "Difficile battere la Lazio ma faremo il possibile"

Quinta giornata di Europa League per la Lazio, attesa dalla trasferta a Cipro contro l'Apollon Limassol (la qualificazione per i biancocelesti è già arrivata con due turni di anticipo). Queste le parole in conferenza stampa dell'attaccante dell'Apollon, Andre Schembri, riportate da lalaziosiamonoi.it: "Per l'Apollon è difficile vincere contro la Lazio, ma faremo il possibile. Sarebbe la prima volta contro una squadra italiana. La classifica non regala grandi motivazioni, ma giocare contro una squadra del genere è un grande incentivo per qualsiasi calciatore".