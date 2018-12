Approccio sbagliato e poche idee. Inzaghi deve ritrovare i suoi leader

© foto di www.imagephotoagency.it

Il turnover, stavolta, non ha pagato. Simone Inzaghi aveva fatto riposare gran parte dei titolari nell'inutile sfida di giovedì in Europa League contro l'Eintracht Francoforte, nella speranza di ottenere il massimo risultato in campionato, ben conoscendo la qualità e la forza dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ma la Lazio ha commesso un grave errore, quello di approcciare male la partita contro la Dea: il gol di Duvan Zapata, realizzato dopo appena 57" grazie alla complicità di Radu, ha indirizzato il match a favore dei bergamaschi, che hanno controllato senza troppi problemi e hanno resistito agli sterili assalti finali degli avversari, anche se nel finale sono stati graziati dal VAR sul colpo di testa vincente di Acerbi.

Ancora una volta, ai capitolini è mancato il guizzo degli uomini che dovrebbero più di tutti far cambiare marcia alla squadra. Da Milinkovic-Savic a Correa, fino a Luis Alberto e Immobile, nessuno è riuscito a trovare la giocata giusta per scardinare l'attenta difesa di casa. Mentre il serbo ha dato qualche timido segnale di ripresa, l'attaccante azzurro è stato un po' impreciso nelle rare occasioni in cui avrebbe potuto colpire. L'argentino, invece, è scomparso dopo un buon primo tempo, mentre nella ripresa lo spagnolo non è riuscito a cambiare il corso degli eventi. Poca lucidità e attenzione sono costate care ai biancocelesti, che dovranno subito riprendere a correre contro il Cagliari. La classifica adesso è davvero corta e può succedere di tutto. Intanto salgono a sette le partite senza vittorie.