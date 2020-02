vedi letture

Appuntamento a marzo con Agnelli: Buffon vuole giocare nella Juventus un'altra stagione

Gianluigi Buffon non molla e dovrebbe continuare a giocare anche il prossimo anno. Come riporta il quotidiano 'Tuttosport', al momento è molto probabile che il portiere classe '78 rinnovi il contratto per un altro anno con la Juventus. Previsto a marzo un incontro con il presidente Andrea Agnelli per un confronto sui piani futuri del portiere e del club. Visto l'andamento della stagione attuale, e il recente rinnovo del contratto di Szczesny, la Juventus potrebbe confermare anche il prossimo anno i portieri di questa stagione.