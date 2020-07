Apre Manolas, chiude Barrow: al Dall'Ara Bologna-Napoli finisce 1-1

vedi letture

E' finita 1-1 la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Napoli, gara valida per la 33esima giornata di Serie A. A decidere la sfida il gol dopo sette minuti di Kostas Manolas e il pareggio - a 10 minuti dal termine - di Musa Barrow, il migliore tra i padroni di casa. Brava la squadra di Mihajlovic a provarci fino alla fine, a non arrendersi anche dopo due gol annullati per posizione millimetrica di fuorigioco. E a portare a casa un pareggio che è probabilmente il risultato più giusto per quanto visto in campo.

Può sorridere a metà Gennaro Gattuso. Perché il suo Napoli dopo il 2-2 di domenica sera contro il Milan ha mostrato una sua identità ben precisa nonostante gli 8 cambi nell'undici titolare. Gattuso s'è presentato al Dall'Ara schierando un tridente inedito, mai sperimentato prima: Politano, Milik e Lozano, in campo dall'inizio 183 giorni dopo l'ultima volta. A partire meglio rispetto a tutti gli altri è stato l'ex Inter, che al secondo corner a disposizione ha pescato coi giri giusti Kostas Manolas: il difensore ex Roma ha anticipato Tomiyasu e ha battuto Skorupski con una frustata di testa dall'altezza del dischetto del rigore.

E' la ventottesima gara di campionato consecutiva in cui il Bologna subisce gol. Un record negativo per una squadra che ha giocato quasi sempre nella trequarti avversaria, ha cercato per 70 minuti il gol del pareggio e poi, dopo aver realizzato l'1-1, ha sfiorato per tre volte anche il sorpasso. Nel primo tempo, Mbaye aveva battuto Meret con un colpo di testa, mentre nella ripresa Palacio su imbucata di Soriano aveva trovato l'angolo giusto. In entrambi i casi (soprattutto nel secondo) fuorigioco millimetrico e gol annullati solo dopo l'attenta revisione del VAR.

E' così che il pareggio è arrivato solo a dieci minuti dalla fine grazie a due belle giocate: la prima, lo stop a seguire di Soriano che ha scoperto la difesa del Napoli, la seconda è il movimento su Barrow dopo il suggerimento dell'italo-tedesco. Quinto gol nelle ultime sei partite per l'attaccante gambiano, che si conferma una volta di più l'attaccante che a questo Bologna mancava da tempo.

Clicca qui per rileggere la diretta testuale di Bologna-Napoli 1-1