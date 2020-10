Apre Soriano, pari di Berardi e gol di Svanberg: Bologna-Sassuolo 2-1 al 45'

Tante emozioni e tre gol nel primo tempo della sfida del Dall'Ara tra Bologna e Sassuolo, nel lunch match della quarta giornata di Serie A. 2-1 il parziale dopo 45' grazie alle reti di Soriano, Berardi e Svanberg. Grande azione dei rossoblù in occasione del vantaggio, con Palacio bravissimo ad attirare su di sé tutta la retroguardia neroverde per poi servire al centro l'ex Sampdoria che freddissimo davanti a Consigli non ha sbagliato, portando i suoi avanti dopo 10 minuti. Al diciottesimo il pareggio: break di Chiriches che ha trovato Berardi tutto solo sulla destra. Sinistro sul secondo palo del capitano del Sassuolo che ha battuto un impreparato Skorupski per l'1-1, ma prima dell'intervallo è stato Svanberg a riportare avanti la formazione di Sinisa Mihajlovic con un destro a rientrare su assist di Soriano.