Aquilani: "Anti-Juve? Dico Roma e Napoli. Bonucci mi ha stupito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex centrocampista della Juventus Alberto Aquilani, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del campionato e del ritorno di Bonucci in bianconero: "Esiste in Italia un'anti-Juve? Se la giocano Roma e Napoli. Vedo però la Roma un gradino sopra. Di Francesco è un martello anche se il loro mercato ha l’incognita Pastore: gran talento, ma come mezzala può faticare. Il Napoli potrebbe aver bisogno di tempo: con Sarri era una macchina perfetta, Ancelotti è un grandissimo ma è al primo anno. Poi non sottovaluterei l’Inter che ha fatto acquisti importanti. Con Spalletti e la sua esuberanza può fare il salto di qualità. Il Milan? Sicuramente qualcosa cambierà, hanno preso Higuain, un grandissimo. Ma, secondo me, restano un gradino sotto. Ritorno Bonucci? Sono rimasto stupito. La decisione di Leo è stata coraggiosa. Probabilmente la Juve ha ritenuto Caldara non pronto".