Aquilani: "Commisso una garanzia per Firenze. Derby più intenso? Quello di Lisbona"

Ospite di Sky, l'ex centrocampista Alberto Aquilani parla della sua Fiorentina e della sua carriera, divisa tra le migliori squadre italiane e non solo: "La Fiorentina è in mano a persone straordinarie, con passione e amore per il calcio infinito. Per noi che amiamo Firenze è la garanzia più grande. Non so se si può ripetere quanto è stato fatto, ma con caratteristiche diverse, penso che si può pensare in grande. Futuro? Sono in una società con grande ambizioni, come ce ne sono poche in Italia, in cui sono stimatissimo. L'affetto per la Roma rimane, oggi non mi fa di pensarci perché sono uno degli allenatori della Fiorentina".

Giocatori più forti con cui hai giocato?

"Totti, Ibrahimovic, Gerrard".

E contro?

"Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane".

Il derby più sentito che hai giocato?

"Quello di Lisbona. Anche se essendo cresciuto nella Roma, quando c'era il derby io non dormivo la notte".

La Roma del presente:

"Da esterno meglio non giudicare, la situazione non sembra così rosea. Spiace comunque, anche per come è andata la vicenda legata all'addio di Totti".