Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma e oggi alla guida della Fiorentina Under 18, ha parlato a Radio Radio di Totti e De Rossi: "Sono cresciuto con il sogno di giocare alla Roma, di fare cose importanti in Italia e in Europa con De Rossi e Totti, amici con cui sono cresciuto e idoli della Capitale, è qualcosa d’incredibile difficile da spiegare. Come dico ai miei ragazzi, se ce l’ho fatta io possono riuscire anche loro".