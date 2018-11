Aquilani rivela: "Nel 2007 sono stato vicino all'Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite negli studi di Sky Sport, Alberto Aquilani racconta un curioso retroscena di mercato che l'ha visto vicino all'Inter ai tempi di Roberto Mancini: "Sono stato vicino all'Inter - ammette l'ex centrocampista -, ma più con Mancini che con Mourinho. Ho avuto un incontro con Branca nel 2007 dove mi aveva proposto il passaggio all'Inter, ma alla fine non se ne fece nulla. I motivi? Quel periodo ero troppo legato alla Roma, mancava un anno dalla scadenza volevano prendermi a parametro zero. Volevano che aspettassi di rinnovare il contratto, ma la cosa non mi piaceva".